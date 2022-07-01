Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:45
THE FOOTBALL REVIEW
14:55
Змішані єдиноборства. Combate Global 3

Офіційно. Два екс-гравці «Зорі» перебралися до Вернидуба в «Кривбас»

Батько возз'єднався з сином
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:41
Офіційно. Два екс-гравці «Зорі» перебралися до Вернидуба в «Кривбас»

Центральний захисник Віталій Вернидуб і півзахисник Дмитро Хомченовський стали гравцями «Кривбаса», повідомляє прес-служба криворізького клубу.

34-річний Вернидуб і 32-річний Хомченовський покинули «Зорю» на правах вільних агентів. Відзначимо, що раніше Юрій Вернидуб вже тренував цих футболістів, коли очолював луганську команду.

В останньому сезоні УПЛ Хомченовський провів 14 матчів, а Вернидуб - 12.

Раніше стало відомо, що «Кривбас» залишився без12 футболістів.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Кривбас Дмитро Хомченовскій Віталій Вернидуб

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Кривбас» Вернидуба залишився без 12 гравців
«Кривбас» Вернидуба залишився без 12 гравців
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:02
Новачок «Кривбасу»: «Всі поважають Вернидуба. Це великий тренер»
Новачок «Кривбасу»: «Всі поважають Вернидуба. Це великий тренер»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
30 червня 13:19
«Кривбас» оголосив про підписання ще трьох футболістів
«Кривбас» оголосив про підписання ще трьох футболістів
Футбол Українська Прем'єр-ліга
29 червня 17:56
Два багаторічних лідери «Зорі» вирішили покинути клуб
Два багаторічних лідери «Зорі» вирішили покинути клуб
Футбол Українська Прем'єр-ліга
29 червня 15:53
Вернидуб: «Не бачу необхідності проводити сезон УПЛ за кордоном»
Вернидуб: «Не бачу необхідності проводити сезон УПЛ за кордоном»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
27 червня 15:53
Вернидуб отримав у «Кривбас» чемпіона світу U-20
Вернидуб отримав у «Кривбас» чемпіона світу U-20
Футбол Українська Прем'єр-ліга
27 червня 13:19

Новини: Футбол

Дуже стильно. «Реал» презентував виїзну форму бузкового кольору на наступний сезон
Дуже стильно. «Реал» презентував виїзну форму бузкового кольору на наступний сезон
Прімера
14:50
Офіційно. Два екс-гравці «Зорі» перебралися до Вернидуба в «Кривбас»
Офіційно. Два екс-гравці «Зорі» перебралися до Вернидуба в «Кривбас»
Українська Прем'єр-ліга
14:41
Анчелотті знайшов для Азара нову роль в «Реалі»
Анчелотті знайшов для Азара нову роль в «Реалі»
Прімера
14:33
Офіційно. Одноклубник Миколенко перебрався в «Тоттенхем»
Офіційно. Одноклубник Миколенко перебрався в «Тоттенхем»
Англійська Прем'єр-ліга
14:22
Став відомий бюджет «Вереса» на першу частину наступного сезону
Став відомий бюджет «Вереса» на першу частину наступного сезону
Українська Прем'єр-ліга
14:16
Терехов: «База «Металіста» розбита, але ми зберегли футбольні поля»
Терехов: «База «Металіста» розбита, але ми зберегли футбольні поля»
Українська Прем'єр-ліга
14:01
Новий тренер «Зорі»: «Для початку сезону є все, щоб домагатися успіху»
Новий тренер «Зорі»: «Для початку сезону є все, щоб домагатися успіху»
Українська Прем'єр-ліга
11:55
«Ліон» не домовився з «Шахтарем» про викуп Тете. Але для «гірників» це програшний варіант
«Ліон» не домовився з «Шахтарем» про викуп Тете. Але для «гірників» це програшний варіант
Українська Прем'єр-ліга
11:02
Форвард «Динамо», який постійно в лазареті, знову отримав травму
Форвард «Динамо», який постійно в лазареті, знову отримав травму
Українська Прем'єр-ліга
10:25
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
Теніс Grand Slam
27 червня 12:01
Всі новини