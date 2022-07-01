«Кривбас» Вернидуба залишився без 12 гравців
Офіційно. Два екс-гравці «Зорі» перебралися до Вернидуба в «Кривбас»
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Центральний захисник Віталій Вернидуб і півзахисник Дмитро Хомченовський стали гравцями «Кривбаса», повідомляє прес-служба криворізького клубу.
34-річний Вернидуб і 32-річний Хомченовський покинули «Зорю» на правах вільних агентів. Відзначимо, що раніше Юрій Вернидуб вже тренував цих футболістів, коли очолював луганську команду.
В останньому сезоні УПЛ Хомченовський провів 14 матчів, а Вернидуб - 12.
Раніше стало відомо, що «Кривбас» залишився без12 футболістів.
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