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«Кривбас» Вернидуба залишився без 12 гравців

Футболісти покинули команду з різних причин
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:02
«Кривбас» Вернидуба залишився без 12 гравців

Криворізький «Кривбас» залишився без 12 - ти футболістів.

Команду з різних причин покинули захисники Денис Балан, Володимир Заіменко і Драган Ловріч, Півзахисники Олександр горват, Олексій Збунь, Крістіан Іліч, Назар Малиновський, Євген Ніколашін, Олександр п'яти, Клим Приходько, артем Щедрий і Ігор яровий.

Раніше повідомлялося, що «Кривбас» підписав трьох нових футболістів.

Керівництво клубу ставить амбітні завдання в зв'язку з приходом в команду Юрія Вернидуба.

Джерело: FootBoom Петро Приходько
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Юрій Вернидуб Кривбас

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