Гендиректор «Кривбаса»: «З Вернидубом у нас великі завдання»
«Кривбас» Вернидуба залишився без 12 гравців
Футболісти покинули команду з різних причин
Криворізький «Кривбас» залишився без 12 - ти футболістів.
Команду з різних причин покинули захисники Денис Балан, Володимир Заіменко і Драган Ловріч, Півзахисники Олександр горват, Олексій Збунь, Крістіан Іліч, Назар Малиновський, Євген Ніколашін, Олександр п'яти, Клим Приходько, артем Щедрий і Ігор яровий.
Раніше повідомлялося, що «Кривбас» підписав трьох нових футболістів.
Керівництво клубу ставить амбітні завдання в зв'язку з приходом в команду Юрія Вернидуба.
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