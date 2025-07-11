Сергій Стаднюк

Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна підтвердив у коментарі УПЛ ТБ повернення до команди центрального захисника Марлона. Однак хорват додав, що «гірникам» більше не потрібні нові гравці.

Поки нам ніхто не потрібен. Сьогодні до нас приєднався Марлон — у нього було велике бажання повернутися назад, футболіст досвідчений, за якого ми заплатили великі гроші, і він сам прийняв рішення повернутися. Тому сьогодні отримали, я вважаю, ще одне серйозне підсилення в центрі захисту. Даріо Срна

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Раніше колишній захисник Шахтаря Олександр Кучер поділився думками щодо підходу нового головного тренера Арди Турана до тренувань.