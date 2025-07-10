10 липня бронзовий призер УПЛ донецький Шахтар стартує в єврокубковому сезоні 2025/26 матчем з фінським Ільвесом. У коментарі УФ наставник одеського Чорноморця Олександр Кучер, а раніше гравець Шахтаря, відповів на запитання щодо стану гірників напередодні поєдинку.

— Контрольні матчі Шахтаря не дивився, бо в мене на це не було елементарно часу, адже свою команду до сезону готую, тому сказати зразу, предметно й обґрунтовано, мені складно, — зізнався Кучер.

Та не думаю, що Туран загнав уже чи зажене хлопців, перенавантажить їх. Акцент на фізику – це дуже добре. Чому? Бо попереду чемпіонат і набирати фізичну форму через офіційні матчі значно складніше, і це може позначитися на результатах.

Упевнений, що у першому матчі буде чимало саме єдиноборств з акцентом на фізику. І в цьому компоненті не потрібно програвати фінам – можуть покарати.