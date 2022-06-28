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Офіційно. Фернандіньо повернувся до Бразилії

Півзахисник перейшов в «Атлетіко Паранаенсе»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
08:42
Офіційно. Фернандіньо повернувся до Бразилії

Бразильський «Атлетіко Паранаенсе» в соціальних мережах оголосив про перехід колишнього півзахисника «Шахтаря» і «Манчестер Сіті» Фернандіньо.

37-річний бразилець перейде в клуб як вільний агент, а термін контракту, попередньо, складе два роки.

Футболіст вже виступав за «Атлетіко Паранаенсе» з 2002 по 2005 роки, потім перейшов в «Шахтар», з яким за 8 років шість разів ставав чемпіоном України і вигравав Кубок UEFA.

У «Ман Сіті» Фернандіньо чотири рази вигравав чемпіонат Англії.

Карен Агабекян
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Фернандіньо Атлетіко Паранаенсе

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