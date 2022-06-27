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Офіційно. Форвард «Динамо» Жерсон Родрігеш знайшов собі новий клуб
Знову пішов у оренду
Нападаючий «Динамо» Жерсон Родрігеш перейшов в клуб «Аль - Вехда» з Саудівської Аравії, повідомляє прес - служба киян.
Родрігеш виступатиме в новій команді до літа 2023 - го року, люксембуржець пішов в оренду.
Останні півроку Родрігеш провів в оренді в турецькому «Еюпспоре».
Раніше повідомлялося, що Родрігеш цікавляться 3 турецьких клубу.