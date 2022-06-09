Завацька вийшла до другого раунду турніру WTA125 в Валенсії
Офіційно. Гаттузо очолив «Валенсію»
Італійський тренер вперше попрацює за кордоном
італійський тренер Дженнаро Гаттузо очолив іспанську «Валенсію», повідомляє прес-служба «летких мишей».
Угода фахівця з клубом розраховане на 2 року - до 2024-го.
У минулому сезоні чемпіонату Іспанії «Валенсія» зайняла 9 місце. Раніше Гаттузо очолював «Наполі», «Мілан» і «Пізу».
Нагадаємо, в кінці травня президент «Валенсії» був звільнений зі скандалом.
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