Швейцарія перемогла в битві принципових суперників України та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Офіційно. Груповий етап чемпіонату світу-2022 закінчено
Визначилися всі учасники плей-оф мундіалю
02 грудня 23:30
Фото - AFP
Були зіграні всі матчі групового етапу чемпіонату світу-2022. Визначилися всі учасники плей-оф.
16 команд продовжать боротьбу за титул. У хронологічному порядку це: Франція, Бразилія, Португалія, Нідерланди, Сенегал, Англія, США, Австралія, Аргентина, Польща, Марокко, Хорватія, Японія, Іспанія, Південна Корея і Швейцарія.
Чемпіонат також відзначився декількома сенсаційними вильотами. На груповому етапі припинили боротьбу Данія, Німеччина, Бельгія та Уругвай. Відзначимо також провал господарів, збірної Катару. Нуль очок за різниці м'ячів 1:7.
В останньому матчі групового раунду Швейцарія обіграла Сербію (3:2).
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