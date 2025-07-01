ОФІЦІЙНО. Карпати повернули з Руха свого вихованця Карабіна
Гравець перейшов на правах вільного агента
25 хвилин тому
Львівські Карпати офіційно оголосили про повернення до команди нападника Ярослава Карабіна. Форвард приєднався до клубу на правах вільного агента після завершення контракту з Рухом.
Карабін є вихованцем СДЮШОР Карпати. Раніше він виступав за юнацькі та молодіжні команди клубу, а також потрапляв у заявку львів'ян на матчі УПЛ. У сезоні 2020/21 зіграв 4 матчі за Карпати у Другій лізі, після чого восени 2020 року підписав контракт із Рухом.
У складі жовто-чорних Карабін дебютував в УПЛ, а в сезоні 2024/25 став найрезультативнішим гравцем команди, провівши 30 матчів та забивши 6 голів. Також нападник має досвід виступів за молодіжну збірну України.
За даними порталу Transfermarkt, контракт Ярослава з Рухом завершився в червні 2025 року, що дозволило Карпатам підписати гравця безкоштовно.
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