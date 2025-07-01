Львівські Карпати офіційно оголосили про повернення до команди нападника Ярослава Карабіна. Форвард приєднався до клубу на правах вільного агента після завершення контракту з Рухом.

Карабін є вихованцем СДЮШОР Карпати. Раніше він виступав за юнацькі та молодіжні команди клубу, а також потрапляв у заявку львів'ян на матчі УПЛ. У сезоні 2020/21 зіграв 4 матчі за Карпати у Другій лізі, після чого восени 2020 року підписав контракт із Рухом.

У складі жовто-чорних Карабін дебютував в УПЛ, а в сезоні 2024/25 став найрезультативнішим гравцем команди, провівши 30 матчів та забивши 6 голів. Також нападник має досвід виступів за молодіжну збірну України.

За даними порталу Transfermarkt, контракт Ярослава з Рухом завершився в червні 2025 року, що дозволило Карпатам підписати гравця безкоштовно.

Також, Карпати посилилися ексворотарем Кривбаса.