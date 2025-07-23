Англійський Вотфорд оголосив про підписання професійного контракту з 18-річним українцем Крістіаном Шевченком. Нападник є сином президента УАФ Андрія Шевченка.

Крістіан виступає в системі Вотфорда з 2023 року, перейшовши сюди з академії Челсі. Протягом минулого сезону юний українець встиг пограти за U-17, U-18 та U-21, де відзначився 11 голами та 8 результативними передачами.

Після завершення навчання в клубній академії Шевченко уклав перший професійний контракт із Вотфордом за схемою 1+1 — до літа 2026 року з можливістю продовження ще на сезон.

Крістіан народився в Лондоні, однак у березні 2024 року отримав український паспорт. Після цього був викликаний до юнацької збірної України U-19, за яку вже встиг зіграти п’ять матчів у кваліфікації Євро та ще три — у фінальній частині чемпіонату Європи-2024. На офіційних турнірах відзначився одним забитим м’ячем.

Наразі Вотфорд готується до нового сезону в Чемпіоншипі. 26 липня команда проведе контрольний матч проти Лейтон Орієнт, а вже 9 серпня стартує в чемпіонаті грою проти Чарльтона. Минулого сезону клуб посів 14-е місце, набравши 57 очок.

Також, Шевченко привітав Челсі з перемогою у КЧС-2025.