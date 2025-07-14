Шевченко привітав Челсі з виграшем Клубного чемпіонату світу
Симпатії очільника УАФ віддані колишній команді
близько 1 години тому
Андрій Шевченко / Фото - УАФ
Президент УАФ Андрій Шевченко поділився враженнями від фіналу Клубного чемпіонату світу-2025, в якому Челсі розгромив ПСЖ (3:0).
Вітаю Челсі з перемогою на Клубному чемпіонаті світу ФІФА 2025 року! Це чудове досягнення для клубу, гравців і вболівальників. Я пишаюся тим, що одна з моїх колишніх команд досягла вершини світового футболу. Насолоджуйтесь цим моментом - ви його заслужили, - написав Шевченко в Instagram.
Маркевич проїхався по ПСЖ після провального фіналу КЧС проти Челсі.