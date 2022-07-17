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Офіційно. Лідер оборони «Аяксу» перейшов до МЮ

24-річний аргентинець знову буде грати під керівництвом тен Гаґа
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
17:54
Офіційно. Лідер оборони «Аяксу» перейшов до МЮ
Лісандро Мартінес / Фото - Фабриціо Романо

Захисник Лісандро Мартінес перейшов з «Аяксу» до «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє прес-служба «червоних дияволів».

Контракт з аргентинцем підписаний на п'ять років. Повідомлялося, що сума трансферу склала 57,37 мільйона євро.

Мартінес провів за «Аякс» 118 матчів. У них 24-річний центрбек оформив по шість голів і результативних передач.

Раніше МЮ підписав півзахисника Крістіана Еріксена.

Сергій Стаднюк
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Теги

Манчестер Юнайтед Аякс

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