Офіційно. Лідер оборони «Аяксу» перейшов до МЮ

24-річний аргентинець знову буде грати під керівництвом тен Гаґа

Лісандро Мартінес / Фото - Фабриціо Романо

Захисник Лісандро Мартінес перейшов з «Аяксу» до «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє прес-служба «червоних дияволів».

Контракт з аргентинцем підписаний на п'ять років. Повідомлялося, що сума трансферу склала 57,37 мільйона євро.

Мартінес провів за «Аякс» 118 матчів. У них 24-річний центрбек оформив по шість голів і результативних передач.

Раніше МЮ підписав півзахисника Крістіана Еріксена.