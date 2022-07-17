«Манчестер Юнайтед» презентував виїзну форму на наступний сезон
Офіційно. Лідер оборони «Аяксу» перейшов до МЮ
24-річний аргентинець знову буде грати під керівництвом тен Гаґа
Лісандро Мартінес / Фото - Фабриціо Романо
Захисник Лісандро Мартінес перейшов з «Аяксу» до «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє прес-служба «червоних дияволів».
Контракт з аргентинцем підписаний на п'ять років. Повідомлялося, що сума трансферу склала 57,37 мільйона євро.
Мартінес провів за «Аякс» 118 матчів. У них 24-річний центрбек оформив по шість голів і результативних передач.
Раніше МЮ підписав півзахисника Крістіана Еріксена.