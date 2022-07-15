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Офіційно. Топ-клуб АПЛ підписав Крістіана Еріксена

Данець буде грати в МЮ
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
17:49
Офіційно. Топ-клуб АПЛ підписав Крістіана Еріксена

« Манчестер Юнайтед » офіційно оголосив про трансфер датчанина Крістіана Еріксена.

Угода з Еріксеном діє до літа 2025-го року.

30-річний Еріксен останні півроку провів в « Брентфорді » і покинув клуб на правах вільного агента.

Еріксен за півроку в АПЛ в минулому сезоні в 11 матчах забив 1 м'яч і зробив 4 ассисти.

Нагадаємо, під час Євро-2020 в 2021-му році серце Еріксена зупинилося на футбольному полі, але його врятували лікарі.

Петро Приходько
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Теги

Крістіан Еріксен Манчестер Юнайтед

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