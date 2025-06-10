Манчестер Сіті офіційно повідомив про трансфер 21-річного півзахисника Райана Шеркі з Ліона. Контракт з футболістом збірної Франції розрахований до літа 2030 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що англійський клуб заплатив за гравця близько 40 мільйонів євро. За даними Transfermarkt, поточна ринкова вартість Шеркі складає 45 мільйонів євро.

Раян Шеркі виступав за головну команду Ліона з 2020 року. За цей час він провів 185 матчів у всіх турнірах, у яких забив 29 м’ячів і віддав 45 гольових передач. Минулого сезону хавбек взяв участь у 44 матчах, відзначившись 12 голами та 20 асистами.