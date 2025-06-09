Відомо, коли відбудеться медогляд Шеркі для трансферу в Манчестер Сіті

Французький атакувальний півзахисник Райан Шеркі перебуває на порозі переходу до Манчестер Сіті — у найближчі дві доби він має пройти медогляд перед підписанням контракту.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга зі Sky Sport Germany, сторони вже досягли домовленості, і сума трансферу складе від 35 до 40 мільйонів євро. Сам футболіст спочатку виявляв бажання приєднатися до англійського гранд-клубу.

Незважаючи на чутки, мюнхенська Баварія останнім часом не вела активних переговорів щодо трансферу Шеркі. Таким чином, Манчестер Сіті залишається головним і, по суті, єдиним претендентом на 21-річного гравця Ліона.

Минулого сезону Шеркі провів 44 зустрічі, відзначившись 12 голами та 20 результативними передачами.