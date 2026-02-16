Сергій Разумовський

Матч 17-го туру Національної ліги U-19 між Динамо та Рухом не відбудеться у заплановані терміни. Як повідомила пресслужба київського клубу, сторони погодили перенесення поєдинку, а новою датою зустрічі визначено 16 березня.

У Динамо уточнили, що рішення пов’язане з кадровою ситуацією: гравців обох команд викликали до юнацької збірної України U-18. Через це клуби дійшли згоди зіграти матч пізніше, щоб не втрачати важливих виконавців та зберегти спортивний принцип.

Перенесення гри з Рухом впливає на календар киян після зимової паузи. Відтак перший матч після відновлення турніру Динамо проведе не в 17-му, а в 18-му турі – проти Епіцентра. Ця зустріч запланована на 26 лютого.

У турнірній таблиці Національної ліги U-19 Динамо має 38 очок і йде другим, тоді як Рух із 32 балами посідає четверту позицію. Лідером чемпіонату залишається Шахтар, який набрав 42 очки.