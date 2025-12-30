Головний тренер Шахтаря U-19 Олексій Бєлік привітав уболівальників із Новорічними святами. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Команді побажаю, щоб усі повернулися психологічно й фізично відновленими, адже попереду важка робота на зборах. Період підготовки під час зборів завжди є складним, особливо для молодих футболістів, тому хочу, щоб усі повернулися у гарному настрої та з позитивними емоціями. Головне, щоб не було травмованих, тому що знаю, що під час відпустки футболісти беруть участь у різноманітних рухливих іграх, і я не можу їх у цьому обмежувати, утім необхідно бути відповідальними. Хочу, щоб команда у повному складі повернулася та продовжила те, що розпочала в першій частині сезону, а саме прогресувала і досягала поставлених цілей.

Щодо вболівальників, то бажаю їм насамперед здоров’я, миру та щоб вони отримували лише позитивні емоції від нашої гри. Докладатимемо значних зусиль для цього, і можу запевнити, що за команду не буде соромно. Окремо хочу подякувати вболівальникам, які підтримують нас на кожному матчі та, незважаючи на те, де ми граємо, завжди присутні на трибунах, навіть якщо їх небагато. Нехай їхній ентузіазм не зменшується, тому що саме вони надають додаткової мотивації та натхнення, щоб «Шахтар» U19 прогресував і досягав поставлених цілей.