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Офіційно. Новачок АПЛ придбав захисника «Баварії»
Річардс підписав контракт з «Ноттінгем Форест» на 4 роки
«Ноттінгем Форест» придбав у «Баварії» лівого захисника Омара Річардса, Повідомляє прес-служба англійського клубу.
« Ноттінгем Форест » заплатив за 24-річного Річардса 10 мільйонів євро. Він підписав з новим клубом контракт на 4 роки.
У минулому сезоні за « Баварію » Річардс провів 17 матчів у всіх турнірах.
Раніше стало відомо, що « Ноттінгем Форест » стежив за артемом Довбіком.
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