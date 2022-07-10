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Офіційно. Новачок АПЛ придбав захисника «Баварії»

Річардс підписав контракт з «Ноттінгем Форест» на 4 роки
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
12:41
Офіційно. Новачок АПЛ придбав захисника «Баварії»

«Ноттінгем Форест» придбав у «Баварії» лівого захисника Омара Річардса, Повідомляє прес-служба англійського клубу.

« Ноттінгем Форест » заплатив за 24-річного Річардса 10 мільйонів євро. Він підписав з новим клубом контракт на 4 роки.

У минулому сезоні за « Баварію » Річардс провів 17 матчів у всіх турнірах.

Раніше стало відомо, що « Ноттінгем Форест » стежив за артемом Довбіком.

Петро Приходько
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Ноттінгем Форест Баварія

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