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Вацко: «Два клуби АПЛ цікавилися Шапаренком»
Але до конкретних пропозицій справа не дійшла
Український журналіст Віктор Вацко повідомив, що півзахисником «Динамо» Миколою Шапаренко цікавилися два клуби з чемпіонату Англії.
«Динамо», як ви знаєте, за безцінь своїх футболістів не продає, і ціна Шапаренко – це далеко не 10 мільйонів євро, які заплатив «Шахтарю» за Маркоса Антоніо «Лаціо». Я думаю, що ціна Шапаренко, наскільки я бачу логіку динамівського керівництва, – не менш ціни трансферу Ніколенко в «Евертон». Я думаю, що порядок цифр 25 - 30 мільйонів євро – це цифри Шапаренко.
Нам потрібно зрозуміти, поки у «Динамо» немає ніякої пропозиції або конкретики по Шапаренко. Був інтерес до цього футболісту з боку «Евертона» і «Брентфорд», ще раніше, де - то взимку і навесні. Але знову ж таки, його дивилися і вивчали, але ні до одного конкретного пропозиції київському «Динамо» справа не дійшла ».
Раніше стало відомо, що Жерсон Родрігеш з «Динамо» знайшов собі новий клуб.