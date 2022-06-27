Вацко: «Два клуби АПЛ цікавилися Шапаренком»

Український журналіст Віктор Вацко повідомив, що півзахисником «Динамо» Миколою Шапаренко цікавилися два клуби з чемпіонату Англії.

Нам потрібно зрозуміти, поки у «Динамо» немає ніякої пропозиції або конкретики по Шапаренко. Був інтерес до цього футболісту з боку «Евертона» і «Брентфорд», ще раніше, де - то взимку і навесні. Але знову ж таки, його дивилися і вивчали, але ні до одного конкретного пропозиції київському «Динамо» справа не дійшла ».