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Світовий бокс. Тижневик

Офіційно. Петр Чех покинув «Челсі»

Екс-воротар працював технічним радником в клубі 3 роки
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
22:37
Офіційно. Петр Чех покинув «Челсі»

Екс-воротар «Челсі» Петр Чех покинув посаду технічного радника в клубі через 3 року. Про це повідомляє прес-служба «синіх» і цитує Чеха.

«Для мене було величезною честю виконувати цю роль в« Челсі »за останні три роки. Тепер, коли у клубу новий власник, я відчуваю, що зараз найкращий час, щоб піти в сторону.

Я радий, що клуб зараз у відмінному положенні з новими власниками. Упевнений в його майбутні успіхи як на полі, так і за його межами ».

Раніше стало відомо, що «Челсі» прибрав російськомовну версію з офіційного сайту клубу.

Петро Приходько
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Петро Чех Челсі

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