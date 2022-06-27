Офіційно. Петр Чех покинув «Челсі»

Екс-воротар працював технічним радником в клубі 3 роки

Екс-воротар «Челсі» Петр Чех покинув посаду технічного радника в клубі через 3 року. Про це повідомляє прес-служба «синіх» і цитує Чеха.

«Для мене було величезною честю виконувати цю роль в« Челсі »за останні три роки. Тепер, коли у клубу новий власник, я відчуваю, що зараз найкращий час, щоб піти в сторону. Я радий, що клуб зараз у відмінному положенні з новими власниками. Упевнений в його майбутні успіхи як на полі, так і за його межами ».

Раніше стало відомо, що «Челсі» прибрав російськомовну версію з офіційного сайту клубу.