«Мілан» хоче орендувати гравця «Челсі», однак лондонці вимагають зобов’язання трансферу
Російська версія сайту «Челсі» «пішла за кораблем»
Дерусифікація лондонського гранду після відходу Абрамовича триває
Фото - ФК Челсі
На офіційному сайті «Челсі» прибрали російськомовну версію. Вона була доступною з 2005 року.
Тепер ресурс можна читати шістьма мовами. Крім англійської, це китайська, японська, таїландська, індонезійська та іспанська.
Зникнення російської версії сайту може бути пов'язано з відстороненням від володіння клубом Романа Абрамовича. Зараз керує «аристократами» Тодд Боель.
Також раніше покинула клуб ще одна росіянка Марина Грановська.
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