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Російська версія сайту «Челсі» «пішла за кораблем»

Дерусифікація лондонського гранду після відходу Абрамовича триває
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
14:51
Російська версія сайту «Челсі» «пішла за кораблем»
Фото - ФК Челсі

На офіційному сайті «Челсі» прибрали російськомовну версію. Вона була доступною з 2005 року.

Тепер ресурс можна читати шістьма мовами. Крім англійської, це китайська, японська, таїландська, індонезійська та іспанська.

Зникнення російської версії сайту може бути пов'язано з відстороненням від володіння клубом Романа Абрамовича. Зараз керує «аристократами» Тодд Боель.

Також раніше покинула клуб ще одна росіянка Марина Грановська.

Сергій Стаднюк
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Челсі війна

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