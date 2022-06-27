Російська версія сайту «Челсі» «пішла за кораблем»

Дерусифікація лондонського гранду після відходу Абрамовича триває

Фото - ФК Челсі

На офіційному сайті «Челсі» прибрали російськомовну версію. Вона була доступною з 2005 року.

Тепер ресурс можна читати шістьма мовами. Крім англійської, це китайська, японська, таїландська, індонезійська та іспанська.

Зникнення російської версії сайту може бути пов'язано з відстороненням від володіння клубом Романа Абрамовича. Зараз керує «аристократами» Тодд Боель.

Також раніше покинула клуб ще одна росіянка Марина Грановська.