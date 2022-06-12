Офіційно. Пірло продовжить тренерську кар’єру в Туреччині

Андреа очолив «Фатіх Карагюмрюк»

Фото: dynamo.kiev.ua

Андреа Пірло став новим головним тренером «Фатіх Карагюмрюка». Про це клуб оголосив в своїх соцмережах:



Andrea Pirlo Karagümrük’te pic.twitter.com/p0etFDnxap — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) June 12, 2022

Контракт з італійцем розрахований на 1 рік. Для Пірло це друге місце роботи в якості головного тренера – в сезоні-2020/21 Андреа очолював «Ювентус», та з травня 2021-о був без команди.

Нагадаємо, що стала відома зарплатня Роберта Левандовського в «Барселоне».