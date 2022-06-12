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Офіційно. Пірло продовжить тренерську кар’єру в Туреччині

Андреа очолив «Фатіх Карагюмрюк»
Футбол Футбол в Європі
17:28
Офіційно. Пірло продовжить тренерську кар’єру в Туреччині
Фото: dynamo.kiev.ua

Андреа Пірло став новим головним тренером «Фатіх Карагюмрюка». Про це клуб оголосив в своїх соцмережах:

Контракт з італійцем розрахований на 1 рік. Для Пірло це друге місце роботи в якості головного тренера – в сезоні-2020/21 Андреа очолював «Ювентус», та з травня 2021-о був без команди.

Нагадаємо, що стала відома зарплатня Роберта Левандовського в «Барселоне».

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Андреа Пірло Чемпіонат Туреччини (футбол)

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