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Визначилося яку зарплатню Левандовський отримуватиме в «Барселоні»

В «Баварії» він отримує значно більше
Футбол Прімера
12:24
Визначилося яку зарплатню Левандовський отримуватиме в «Барселоні»

Польський нападник «Баварії» Роберт Левандовський узгодив з «Барселоною» умови особистого контракту. Про це повідомляє Sport.es.

33-річний форвард домовився підписати контракт на два роки з опцією продовження ще на рік. Його зарплатня становитиме 12 мільйонів євро на рік.

Цікаво, що в «Баварії» він наразі отримує 23 мільйони євро на рік.

Левандовський пояснив, чому вирішив покинути мюнхенський клуб.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Роберт Левандовскі Баварія Барселона (футбол)

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