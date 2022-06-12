Президент Польського футбольного союзу: «Левандовські - посол українців у світі»
Визначилося яку зарплатню Левандовський отримуватиме в «Барселоні»
В «Баварії» він отримує значно більше
Польський нападник «Баварії» Роберт Левандовський узгодив з «Барселоною» умови особистого контракту. Про це повідомляє Sport.es.
33-річний форвард домовився підписати контракт на два роки з опцією продовження ще на рік. Його зарплатня становитиме 12 мільйонів євро на рік.
Цікаво, що в «Баварії» він наразі отримує 23 мільйони євро на рік.
Левандовський пояснив, чому вирішив покинути мюнхенський клуб.
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