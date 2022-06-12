Визначилося яку зарплатню Левандовський отримуватиме в «Барселоні»

В «Баварії» він отримує значно більше

Польський нападник «Баварії» Роберт Левандовський узгодив з «Барселоною» умови особистого контракту. Про це повідомляє Sport.es.

33-річний форвард домовився підписати контракт на два роки з опцією продовження ще на рік. Його зарплатня становитиме 12 мільйонів євро на рік.

Цікаво, що в «Баварії» він наразі отримує 23 мільйони євро на рік.

Левандовський пояснив, чому вирішив покинути мюнхенський клуб.