Офіційно. Погба повернувся в «Ювентус»

Туринський клуб придбав півзахисника безкоштовно

29-річний Поль Погба офіційно повернувся в туринський « Ювентус », повідомляє прес-служба « б'янконері ».

Погба перейшов в « Ювентус » з «Манчестер Юнайтед» на правах вільного агента.

ЗМІ повідомляють, що Погба підписав контракт з « Ювентусом » на 4 роки і буде отримувати 8 мільйонів євро в рік.

Погба в 2016-му році переходив з « Ювентуса » в МЮ за 100 мільйонів євро, на той момент це був найдорожчий трансфер в історії футболу.

У минулому сезоні АПЛ Погба забив 1 м'яч і зробив 9 гольових передач.