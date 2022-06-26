Погба повернеться в «Ювентус» – визначилася його зарплатня

Француз переїде в Турин вільним агентом

Півзахисник збірної Франції Поль Погба близький до повернення в «Ювентус».

Фабріціо Романо повідомляє, що сторони вже узгодили всі умови контракту, офіційне оголошення очікується найближчими днями.

Також, за його інформацією, зарплатня француза становитиме 8 мільйонів євро плюс бонуси.

Відзначимо, що його перехід відбудеться в статусі вільного агента після завершення контракту з «Манчестер Юнайтед». В минулому сезоні він провів 27 матчів в АПЛ, в яких забив 1 м’яч і здійснив 9 асистів.