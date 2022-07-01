Офіційно. ПСЖ придбав півзахисника у «Порту» за 40 мільйонів євро

Контракт – до 2025-року

Півзахисник «Порту» Вітінья став гравцем ПСЖ, повідомляє прес - служба парижан.

ПСЖ заплатив за Вітінью 40 мільйонів євро за неофіційною інформацією. Вітінья підписав контракт з ПСЖ до 2025 - го року.

У минулому сезоні 22 - річний хавбек провів за «Порту» 30 матчів, в яких забив 2 м'яча і зробив 3 асиста.

Раніше стало відомо, що ПСЖ планує розпрощатися з неймаром.