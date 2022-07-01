Україна в одне очко програла Португалії в товариському матчі
Офіційно. ПСЖ придбав півзахисника у «Порту» за 40 мільйонів євро
Контракт – до 2025-року
Півзахисник «Порту» Вітінья став гравцем ПСЖ, повідомляє прес - служба парижан.
ПСЖ заплатив за Вітінью 40 мільйонів євро за неофіційною інформацією. Вітінья підписав контракт з ПСЖ до 2025 - го року.
У минулому сезоні 22 - річний хавбек провів за «Порту» 30 матчів, в яких забив 2 м'яча і зробив 3 асиста.
Раніше стало відомо, що ПСЖ планує розпрощатися з неймаром.
Коментарі 0