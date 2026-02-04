Сергій Разумовський

Агробізнес повідомив про кадрове підсилення лінії атаки. Клуб офіційно оголосив про підписання одразу двох нападників. Новачками команди з Волочиська стали Андрій Різник і Назарій Нич, які мають досвід виступів у Першій лізі та інших професійних змаганнях України.

Першим із нових форвардів є 25-річний Андрій Різник. У своїй кар’єрі він встиг пограти за Тернопіль, Ниву Тернопіль та Лівий Берег. На професійному рівні Різник провів 141 матч, у яких відзначився 19 забитими м’ячами. Таким чином, Агробізнес отримав нападника з чималим ігровим багажем.

Другим новачком став 26-річний Назарій Нич, який останнім часом виступав у складі Фенікс-Маріуполь. Також у його послужному списку є Волинь, ПФК Львів, ЛНЗ і Вікторія Суми. Загалом Нич зіграв 178 матчів у професійному футболі та забив 18 голів. Його досвід охоплює виступи в різних клубних системах, що може додати варіативності групі атаки команди.

Після першої частини сезону Агробізнес іде на п’ятій позиції в турнірній таблиці Першої ліги із 33 очками. Відставання від Інгульця у боротьбі за стики складає три бали.

