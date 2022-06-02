Офіційно. Рюдігер став гравцем «Реала»

Контракт захисника з мадридським клубом розрахований на 4 роки

Антоніо Рюдігер / Фото - YouTube

Мадридський «Реал» на своємуповідомив про підписання контракту з захисником збірної НімеччиниУгода 29-річного гравця, який став вільним агентом після відходу з лондонського «Челсі», розрахована до 30 червня 2026 року.20 червня в Мадриді відбудеться презентація Рюдігера в якості нового гравця «Реала», а також прес-конференція новачка.Рюдігер, який виступає на позиції центрального захисника, захищав кольори «Челсі» з 2017 року і зіграв за лондонський клуб понад 200 матчів.Раніше стало відомо, що вінгер «Реала»