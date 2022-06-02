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Офіційно. Рюдігер став гравцем «Реала»
Контракт захисника з мадридським клубом розрахований на 4 роки
Антоніо Рюдігер / Фото - YouTubeМадридський «Реал» на своєму офіційному сайті повідомив про підписання контракту з захисником збірної Німеччини Антоніо Рюдігером.
Угода 29-річного гравця, який став вільним агентом після відходу з лондонського «Челсі», розрахована до 30 червня 2026 року.
20 червня в Мадриді відбудеться презентація Рюдігера в якості нового гравця «Реала», а також прес-конференція новачка.
Рюдігер, який виступає на позиції центрального захисника, захищав кольори «Челсі» з 2017 року і зіграв за лондонський клуб понад 200 матчів.
Раніше стало відомо, що вінгер «Реала» Гарет Бейл і півзахисник команди Іско покинули мадридський клуб.
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