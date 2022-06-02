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Офіційно. Рюдігер став гравцем «Реала»

Контракт захисника з мадридським клубом розрахований на 4 роки
Футбол Прімера
15:45
Офіційно. Рюдігер став гравцем «Реала»
Антоніо Рюдігер / Фото - YouTube
Мадридський «Реал» на своєму офіційному сайті повідомив про підписання контракту з захисником збірної Німеччини Антоніо Рюдігером.

Угода 29-річного гравця, який став вільним агентом після відходу з лондонського «Челсі», розрахована до 30 червня 2026 року.

20 червня в Мадриді відбудеться презентація Рюдігера в якості нового гравця «Реала», а також прес-конференція новачка.

Рюдігер, який виступає на позиції центрального захисника, захищав кольори «Челсі» з 2017 року і зіграв за лондонський клуб понад 200 матчів.

Раніше стало відомо, що вінгер «Реала» Гарет Бейл і півзахисник команди Іско покинули мадридський клуб.
Володимир Кириченко
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Теги

Антоніо Рюдігер Реал Мадрид (футбол)

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