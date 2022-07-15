Офіційно. «Шахтар» купив у «Колоса» Тотовицького

Екс-гравець «гірників» повернувся в рідний клуб

Донецький «Шахтар» офіційно оголосив про придбання півзахисника Андрія Тотовіцкогуу «

Колоса». Деталі контракту клубу з 29-річним Тотовіцкім не уточнюються.

За « Колос » Тотовіцкій так і не зіграв, адже ковалевскій клуб придбав його у « Десни » взимку безкоштовно на правах вільного агента.

Тотовіцкій належав « Шахтар » з 2010-го по 2020-й роки, за цей час зіграв за першу команду всього 7 матчів в УПЛ.

Тотовіцкій тренується з донецькою командою вже кілька днів.