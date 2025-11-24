Павло Василенко

Офіційно підтверджено: компанія A22 – організатор проєкту Суперліги – подала масштабний позов проти УЄФА. Президент Реала Флорентіно Перес під час Генеральної асамблеї клубу заявив, що юридичні кроки вже розпочаті. Загальна сума претензій перевищує 4,5 мільярда євро, і основну частку компенсацій вимагає саме мадридський клуб.

Втім, позов – не єдина дія, на яку пішла Суперліга. A22 також звернулася з офіційним листом до президента УЄФА Александера Чеферіна, закликаючи його виконати рішення Суду Європейського Союзу та схвалити новий турнір. Цим кроком організатори намагаються домогтися визнання Суперліги як повноправного європейського змагання.

Ще у грудні 2024 року A22 направила в УЄФА попередній лист із проханням легалізувати формат «Ліги Об’єднання». Запит залишився без відповіді, хоча після цього відбулися перемовини – однак безрезультатні. Тепер, маючи позитивне рішення суду і позов на мільярди, компанія знову висуває вимогу офіційного визнання, встановивши для УЄФА чіткий дедлайн – не пізніше восьми тижнів від дати листа.

У документі A22 докладно пояснює, що рік переговорів не приніс угоди через небажання УЄФА йти на реформи. На думку компанії, це був навмисний маневр, покликаний виграти час і затримати запуск Суперліги. Тому A22 наполягає на компенсації всіх збитків, завданих затримками та протидією з боку європейської футбольної організації.