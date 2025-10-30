Павло Василенко

Сенсаційна новина зі світу футболу – Реал Мадрид готує позов проти УЄФА на колосальні 4,5 мільярда євро.

Іспанський гігант та компанія A22 Sports Management, що просувала проєкт Суперліги, вимагають компенсацію за нереалізований турнір.

За даними видання AS, сума позову включає втрачені прибутки, репутаційні збитки та економічну шкоду, завдану клубу після зриву домовленостей. Адвокати Реала та A22 вже працюють над документами, які незабаром надійдуть до суду.

Це рішення – перехід у наступ після безрезультатних переговорів із УЄФА, що тривали майже рік.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Суд Європейського Союзу постановив, що правила ФІФА та УЄФА щодо схвалення клубних турнірів порушують антимонопольне законодавство.

У переговорах брали участь Флорентіно Перес, президент Реала, та Жоан Лапорта з Барселони, однак останній згодом дистанціювався від проєкту, наблизившись до позиції Європейської клубної асоціації (ECA).

Обговорення телевізійних прав і формату змагань зайшли в глухий кут – УЄФА, на думку сторони Суперліги, лише тягнув час, щоб завадити старту турніру.

Тепер Реал і A22 планують добиватися компенсації за європейськими антимонопольними стандартами.

Юристи клубу вважають, що справу можна побудувати за аналогією з процесом Google проти Єврокомісії, де компанію оштрафували на 2,4 мільярда євро – і цей прецедент може зіграти на руку мадридцям.