Сергій Разумовський

Нідерландський Твенте оголосив про важливе кадрове призначення в управлінській структурі клубу. За інформацією з офіційного сайту, новим технічним директором став Ерік тен Гаґ. Для клубу це знаковий крок, адже йдеться про фахівця з великим досвідом роботи на найвищому рівні та добре знайомого з внутрішньою кухнею Твенте ще з раннього етапу своєї кар’єри.

У повідомленні підкреслюється, що тен Гаґ офіційно вступить на посаду з сезону-2026/27, коли змінить нинішнього технічного директора Яна Штроєра, який продовжує виконувати свої обов’язки зараз. Водночас процес передачі справ, судячи з усього, буде поступовим: хоча повноцінна зміна ролей запланована на 2026/27, Ерік почне роботу в структурі клубу вже 1 лютого.

Контракт із 55-річним нідерландцем підписано до 2028 року, що свідчить про довгострокові плани клубу та бажання вибудовувати спортивний проєкт не точково, а системно. У ролі технічного директора тен Гаґ, імовірно, відповідатиме за ключові напрямки спортивного блоку: формування селекційної стратегії, взаємодію з тренерським штабом, баланс між розвитком академії та трансферами, а також загальну модель комплектування команди на кілька сезонів уперед.

Призначення також має виразний символічний підтекст. Ерік тен Гаг розпочинав тренерську кар’єру саме в Твенте, тож нинішнє повернення виглядає як новий виток співпраці з клубом, але вже на управлінському рівні. За плечима в нього робота в топових проектах: останнім місцем роботи був Баєр, а раніше він очолював Манчестер Юнайтед та Аякс. Такий бекграунд додає ваги рішенню Твенте й може означати, що клуб прагне підсилити спортивний менеджмент досвідом, який перевірений у середовищі високих вимог і постійного тиску на результат.

Мільйони замість трофеїв: Манчестер Юнайтед знову платить за тренерський провал