Павло Василенко

Звільнення Рубена Аморіма з посади головного тренера Манчестер Юнайтед стало не лише спортивною, а й фінансово болючою історією для клубу. Уже в понеділок португальський фахівець офіційно залишив «Олд Траффорд», а британські ЗМІ швидко розкрили суму компенсації, яку він отримає.

За інформацією talkSPORT, контракт Аморіма був розрахований до 2027 року, тож «червоним дияволам» доведеться виплатити близько 11 мільйонів євро. На момент звільнення команда посідала шосте місце в Прем’єр-лізі з 31 очком – стільки ж мав і Челсі, а від зони Ліги чемпіонів манкуніанців відділяли лише три бали.

Аморім так і не зумів переламати прокляття, яке переслідує клуб після відходу сера Алекса Фергюсона. Відтоді через тренерське крісло Манчестер Юнайтед пройшли Девід Моєс, Луї ван Гал, Жозе Моурінью, Уле-Гуннар Сульшер та Ерік тен Хаг. Усі вони залишали клуб із солідними компенсаціями, які сумарно вже перевищили 60 мільйонів євро. Найдорожчим звільненням залишається відхід Моурінью.

Англійська преса також назвала причини розриву з Аморімом. За даними Sky Sports, атмосфера навколо команди стала напруженою, а емоційні та надто негативні заяви тренера після нічиєї з Лідсом (1:1) остаточно підірвали довіру керівництва. Повідомляється й про конфлікт між Аморімом та футбольним директором Джейсоном Вілкоксом, хоча в клубі заперечують наявність ультиматумів і пояснюють відставку відсутністю прогресу.

За час роботи в Манчестері Аморім провів 63 офіційні матчі: 24 перемоги, 18 нічиїх і 21 поразка. Команда забила 103 м’ячі, пропустила 95 і лише дев’ять разів зіграла «на нуль».