Павло Василенко

Порту офіційно оголосив про підписання легендарного бразильського захисника Тьяго Сілви. Досвідчений центрбек вирішив повернутися до клубу, з яким пов’язаний один із ранніх етапів його європейської кар’єри, і тепер його ім’я знову вписане в історію португальського гранда.

41-річний бразилець підписав контракт до кінця поточного сезону, який також містить опцію продовження ще на один рік. Це вже другий період перебування Сілви в Порту: вперше він приєднався до клубу ще у 2005 році, однак тоді так і не дебютував за основну команду.

Ключову роль у трансфері відіграв президент клубу Андре Віллаш-Боаш, який був ініціатором запрошення досвідченого оборонця. Колишній тренер переконаний, що досвід і лідерські якості Сілви стануть важливим підсиленням для команди.

Тьяго Сілва приєднався до Порту на правах вільного агента. У минулому сезоні він провів 46 матчів на клубному рівні за Флуміненсе, відзначився чотирма голами та однією результативною передачею, підтвердивши, що навіть у зрілому віці залишається футболістом високого класу.