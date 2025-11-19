Мілан розглядає можливість гучного камбека свого колишнього центрального захисника Тьяго Сілви.

Як пише La Repubblica, клуб активно шукає досвідченого гравця в центр оборони перед зимовим трансферним вікном і 41-річний бразилець вважається ідеальним варіантом посилення лінії захисту.

Зараз Сілва виступає у Бразилії за Флуміненсе, куди перейшов улітку 2024 року. Незважаючи на вік, він, як і раніше, показує високий рівень і, за даними ЗМІ, не збирається незабаром завершувати кар'єру.

Наголошується, що можливість повторної появи на європейській арені може зацікавити захисника. У разі повернення на Сан-Сіро Сілва знову опиниться в одній команді з Крістіаном Пулішичем — вони вже грали разом у Челсі та разом піднімали над головою трофей Ліги чемпіонів.

Потенційне повернення ветерана через 13 років після відходу може надати Мілану додаткове лідерство та надійність в обороні. Очікується, що клуб спробує оформити угоду вже взимку.

