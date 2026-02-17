Сергій Разумовський

Боруссія Дортмунд оновила заявку на Лігу чемпіонів, додавши до неї атакувального півзахисника Данила Кревсуна, який наразі виступає за другу команду німецького клубу. 20-річного українця внесли до так званого списку B — переліку, куди клуби можуть заявляти молодих футболістів, які відповідають вимогам турнірного регламенту.

Таким чином Кревсун отримав офіційний статус гравця, який може бути залучений до матчів найпрестижнішого єврокубка, якщо тренерський штаб вирішить підсилити заявку або використати його в конкретній грі залежно від кадрової ситуації.

Вже сьогодні, 17 лютого, Боруссія Дортмунд проведе домашній поєдинок проти Аталанти. Це буде перший матч стадії плей-оф Ліги чемпіонів, тож для дортмундців зустріч має принципове значення в боротьбі за вихід до наступного раунду.

У нинішньому сезоні Данило Кревсун грає за Боруссію Дортмунд II. На його рахунку 18 матчів у складі другої команди, в яких він відзначився одним забитим м’ячем і трьома результативними передачами.

Нагадаємо, Кревсун виступає за молодіжну збірну України, а у складі команди U-20 грав на юнацькому чемпіонаті світу-2025, вийшовши з групи з першого місця.