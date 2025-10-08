Сергій Стаднюк

В 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20 збірна України мінімально поступилася одноліткам з Іспанії.

Перед самим матчем з’явилася гучна новина про те, що вінгер «синьо-жовтих» Геннадій Синчук не зможе допомогти команді. Приблизно за півтори години до стартового свистка стало відомо, що дійсно лідер збірної не потрапив до заявки на гру.

Причина – дискваліфікація за перебір жовтих карток, яку Синчук мав відбути у матчі з Парагваєм (2:1). Проте гравця помітили у технічній зоні збірної під час тієї зустрічі, тому ФІФА не зарахувала йому пропуск матчу, і покарання було продовжено.

І ця трагедія далося взнаки. У першому таймі «синьо-жовті» робили ставку на швидкі атаки, розраховуючи на бомбардирські якості Матвія Пономаренка. Саме центрфорвард був найпомітнішим у складі команди в першій половині: після фолу на ньому іспанці отримали єдиний у таймі «гірчичник».

Суперник більше контролював м’яч, а в його складі активністю вирізнявся Паоло Гарсія. Одного разу нападник небезпечно пробивав головою з лінії воротарського, а згодом змусив Крапивцова реагувати на потужний удар метрів із шістнадцяти. У середині тайму іспанці заробили кутовий на правому фланзі, який став результативним: після розіграшу стандарту Мендоса віддав точну передачу на Пабло Гарсію, якому дозволили пробити з близької відстані.

Українці могли швидко зрівняти рахунок, однак Пономаренку забракло зовсім трохи, щоб замкнути навіс, а наприкінці тайму форвард пробив головою поруч зі стійкою після подачі Кревсуна. Після перерви підопічні додали в темпі, перевели гру на половину поля суперника й створили кілька небезпечних моментів – Гусєв іще раз змусив іспанського воротаря нервувати.

У заключні хвилини команда Дмитра Михайленка всіма силами намагалася врятувати матч, проте удар Пищура з розвороту так і не став результативним. Україна поступилася Іспанії з рахунком 0:1 і завершила виступ на чемпіонаті світу в Чилі.

Чемпіонат світу U-20, 1/8 фіналу

Україна – Іспанія 0:1

Гол: Пабло Гарсія, 24

Україна (U-20): Крапивцов, Гусєв, Мельниченко, Кисіль, Катрич, Шах (Шевченко, 65), Ващенко (Будко, 81), Кревсун, Деркач (Дігтяр, 89), Караман (Панченко, 81), Пономаренко (Пищур, 46).

Іспанія (U-20): Гонсалес, Діас, Куенка (Кортес, 59), Фортеа (Каналес, 77), Меріно, Белайд (Наварро, 77), Мендоса, Пітарч, Браво, Пабло Гарсія, Віргілі (Мелла, 59).

Попередження: Гусєв, 90+3 – Куенка, 12, Браво, 74