Скрипник дав згоду стати головним тренером «Ворскли»

Колишній керманич полтавчан дізнався новину про своє звільнення від сусіда по дачі

Головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник дав попередню згоду очолити «Ворсклу». Про це повідомляє «ТаТоТаке».

Тренер підтвердив, що полтавський клуб зробив йому пропозицію, однак уточнив, що контракт не підписаний – перемовини продовжуються. Термін дії його угоди з «Зорею» завершується 30 червня.

Тоді як «Ворскла» вирішила не продовжувати контракт з Юрієм Максимовим. І він зізнався, що дізнався цю новину від сусіда по дачі – клуб його не повідомив про своє рішення.

Вже визначилося коли має стартувати новий сезон УПЛ.