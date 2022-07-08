Офіційно. «Ворскла» підсилилася легіонером
Офіційно. «Ворскла» повернула до УПЛ Олійника
Колишній гравець «Металіста» та «Дніпра» повернувся в Україну
Фото: ФК Ворскла
«Ворскла» на своєму офіційному сайті оголосила про ще один перехід.
До полтавчан приєднався колишній півзахисник «Металіста», «Динамо» та «Дніпра» Денис Олійник. Відзначимо, що останні 4 сезони українець провів у «Сейняйоені». У фінському клубі в 84-х матчах українець забив 22 голи.
Нагадаємо, що склад «Ворскли» поповнив бразильський легіонер.
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