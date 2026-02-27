Сергій Разумовський

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій, а також було сформовано подальшу сітку турніру аж до фіналу. Процедура визначила не лише конкретні пари на найближчу стадію, а й можливі маршрути команд у наступні раунди, що дозволяє вже зараз оцінювати потенційних суперників на шляху до вирішального матчу сезону.

Склад учасників 1/8 фіналу сформувався за стандартною схемою: до цієї стадії вийшли вісім найкращих команд загального етапу, які отримали пряму путівку, а також переможці пар раунду плей-оф. Важливий нюанс – жеребкування проводилося з урахуванням попередньо закладеної турнірної сітки, тому ряд варіантів був визначений наперед, а команди фактично розподілялися по вже окреслених «гілках».

Шахтар, який завершив загальний етап на шостій позиції, дізнався свого суперника по 1/8 фіналу – ним став Лех. Таким чином, на «гірників» чекає двоматчеве протистояння з польським клубом за вихід до чвертьфіналу. Після жеребкування також стало зрозуміло, як виглядатиме загальна конфігурація сітки в цій частині турніру, що додає додаткового контексту до майбутніх матчів.

Календар плейоф уже затверджений. Поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 12 і 19 березня. Чвертьфінали відбудуться 9 та 16 квітня, а півфінальні дуелі пройдуть 30 квітня і 7 травня. Фінал Ліги конференцій призначений на 27 травня, а місцем проведення вирішального матчу стане Лейпциг у Німеччині.

Всі пари 1/8 фіналу Ліги конференцій

Лех – Шахтар

Самсунспор – Райо Вальєкано

АЗ Алкмар – Спарта

Целє – АЕК Афіни

Крістал Пелес – АЕК Ларнака

Сігма – Майнц

Фіорентина – Ракув

Рієка – Страсбур

Раніше також відбулося жеребкування Ліги чемпіонів.