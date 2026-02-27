Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Реал проти Манчестер Сіті, ПСЖ зіграє з Челсі
близько 12 годин тому
Сьогодні, 27 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 25/26, а також остаточне формування сітки нинішнього розіграшу найпрестижнішого європейського футбольного турніру.
Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Пари
ПСЖ (Франція) - Челсі (Англія)
Галатасарай (Туреччина) - Ліверпуль (Англія)
Реал Мадрид (Іспанія) - Манчестер Сіті (Англія)
Аталанта (Італія) - Баварія (Німеччина)
Ньюкасл (Англія) - Барселона (Іспанія)
Атлетіко (Іспанія) - Тоттенгем (Англія)
Буде-Глімт (Норвегія) - Спортінг (Португалія)
Байер (Німеччина) - Арсенал (Англія)
Матчі 1/8 фіналу заплановані на 10/11 та 17/18 березня.
Сітка Ліги чемпіонів:
