Ярмоленку пообіцяли роботу в структурі «Динамо» після закінчення кар'єри
Офіційно. Ярмоленко перейшов до «Аль-Айну» Реброва
Суркіс не переконав
10:41
Андрій Ярмоленко / Фото - Аль-Айн
Вінгер Андрій Ярмоленко став гравцем «Аль-Айну». Про це повідомляє прес-служба клубу.
В команду з Еміратів лідер збірної України перейшов на правах вільного агента. Раніше він покинув «Вест Гем» після закінчення контракту.
Угода з «Аль-Айном» діє до кінця сезону-22/23. Примітно, що тоді ж закінчується термін контракту головного тренера команди Сергія Реброва.
Andriy Yarmolenko— Al Ain FC ( @alainfcae_en ) July 13, 2022
Until end of 2022-2023 Season #alainclub | @alainfcae #WelcomeYarmolenko pic.twitter.com/mG76jFiHbA
За клубну кар'єру Ярмоленко провів 453 матчі. У них зумів відзначитися 155 голами і 106 результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що 32-річний гравець вів переговори про повернення до «Динамо».
Коментарі 0