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Офіційно. Ярмоленко перейшов до «Аль-Айну» Реброва

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Футбол Українські легіонери
10:41
Офіційно. Ярмоленко перейшов до «Аль-Айну» Реброва
Андрій Ярмоленко / Фото - Аль-Айн

Вінгер Андрій Ярмоленко став гравцем «Аль-Айну». Про це повідомляє прес-служба клубу.

В команду з Еміратів лідер збірної України перейшов на правах вільного агента. Раніше він покинув «Вест Гем» після закінчення контракту.

Угода з «Аль-Айном» діє до кінця сезону-22/23. Примітно, що тоді ж закінчується термін контракту головного тренера команди Сергія Реброва.

За клубну кар'єру Ярмоленко провів 453 матчі. У них зумів відзначитися 155 голами і 106 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що 32-річний гравець вів переговори про повернення до «Динамо».

Сергій Стаднюк
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Теги

Андрій Ярмоленко Сергій Ребров Аль-Айн

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