Офіційно. Ярмоленко перейшов до «Аль-Айну» Реброва

Суркіс не переконав

Андрій Ярмоленко / Фото - Аль-Айн

Вінгер Андрій Ярмоленко став гравцем «Аль-Айну». Про це повідомляє прес-служба клубу.

В команду з Еміратів лідер збірної України перейшов на правах вільного агента. Раніше він покинув «Вест Гем» після закінчення контракту.

Угода з «Аль-Айном» діє до кінця сезону-22/23. Примітно, що тоді ж закінчується термін контракту головного тренера команди Сергія Реброва.

За клубну кар'єру Ярмоленко провів 453 матчі. У них зумів відзначитися 155 голами і 106 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що 32-річний гравець вів переговори про повернення до «Динамо».