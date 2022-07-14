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Сьогодні «Шахтар» оголосить ім'я нового головного тренера

Де Дзербі покинув команду
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:34
Сьогодні «Шахтар» оголосить ім'я нового головного тренера

Менеджер з комунікацій SCM Наталя Ємченко 13-го липня в своєму Facebook повідомила, що « Шахтар » оголосить ім'я нового головного тренера вже сьогодні, 14 липня.

« Завтра оголосимо ім'я нового головного тренера ФК « Шахтар ».

Кілька днів тому « Шахтар » покинув головний тренер Роберто Де Дзербі. Очікується, що новим менеджером стане Ігор Йовічевіч.

Петро Приходько
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Шахтар Донецьк

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