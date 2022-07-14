«Шахтар» оголосив про припинення мовлення клубного телеканалу
Сьогодні «Шахтар» оголосить ім'я нового головного тренера
Де Дзербі покинув команду
Менеджер з комунікацій SCM Наталя Ємченко 13-го липня в своєму Facebook повідомила, що « Шахтар » оголосить ім'я нового головного тренера вже сьогодні, 14 липня.
« Завтра оголосимо ім'я нового головного тренера ФК « Шахтар ».
Кілька днів тому « Шахтар » покинув головний тренер Роберто Де Дзербі. Очікується, що новим менеджером стане Ігор Йовічевіч.
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