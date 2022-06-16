Терорист пушилін розповів, коли в Донецьку планується відродження «справжнього» «Шахтаря»
Офіційно. Захисник «Шахтаря» орендований бельгійським клубом
Драмбаєв виступатиме в «Зюльте-Варегем» найближчий рік
15:54
Захисник «Шахтаря» Олександр Драмбаєв орендований бельгійським «Зюльте-Варегем», повідомляє прес-служба «гірників».
Драмбаєв минулий сезон провів в оренді в «Маріуполі», зіграв 15 матчів і зробив 1 асист.
Орендна угода Драмбаєва і бельгійського клубу розраховане на 1 сезон.
21-річний Драмбаєв є вихованцем запорізького «Металурга», а в 2018-му році перебрався в академію «Шахтаря».
Раніше в терористичному угрупованню «ДНР» повідомили, коли планують створити «справжній» «Шахтар».