Зінченко зустрівся з легендою «Арсенала»
Офіційно. Зінченко пропустить один з ключових матчів першого кола АПЛ
Українець не підійшов до гри з «Ліверпулем» у кращих кондиціях
09 жовтня 17:35
Олександр Зінченко / Фото: ВВС
В десятому турі англійської Прем'єр-ліги «Арсенал» на своєму полі прийме «Ліверпуль». Стартовий свисток прозвучить о 18:30 за Києвом.
Захисник «канонірів» Олександр Зінченко не ввійшов до заявки на важливу гру. Повідомлялося, що українця вирішили поберегти в матчі Ліги Європи. Раніше він переніс травму.
Раніше Зінченко зустрівся з легендою «Арсеналу».
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