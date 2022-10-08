Клопп відзначив прогрес «Арсенала», згадавши про Зінченко
Зінченко зустрівся з легендою «Арсенала»
Українець виклав в Instagram фото з Кліши
08 жовтня 11:15
Український латераль «Арсенала» Олександр Зінченко зустрівся з легендою клубу – Гаелем Кліши, про що повідомив в своєму Instagram.
Відзначимо, що Кліши виступав в «Арсеналі» на тій же позиції, що і Зінченко – грав лівого захисника.
Наступний матч «Арсенала» – проти «Ліверпуля» в 10-му турі АПЛ відбудеться 9 жовтня, початок – о 18:30.
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