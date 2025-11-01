Сергій Разумовський

В 11-му турі УПЛ Олександрія на виїзді поділила очки з Колосом. На 31-й хвилині гості повели в рахунку: Цара точно пробив після передачі Булеци. Господарі додали обертів і посилили тиск, завдавши більше двадцяти ударів по воротах.

«Містянам» вдавалося обороняти перемогу, що була б першою за чотири останні гри. Проте тиск господарів дав результат уже у компенсований час. На 91-й хвилині Климчук проштовхнув м’яч у сітку з передачі від Гагнідзе, встановивши підсумкові 1:1.

Колос набрав 16 очок і зрівнявся з Металістом 1925, щоправда, у харків’ян є матч у запасі. Олександрія з дев’ятьма пунктами залишається в зоні перехідних матчів.

УПЛ, 11-й тур

Колос – Олександрія 1:1

Голи: Климчук, 90+1 – Цара, 31

Колос: Пахолюк, Понєдєльнік, Козік, І. Краснічі, Цуріков, Теллес, Ррапай (А. Краснічі, 61), Гагнідзе, Алефіренко (Кане, 75), Оєвусі (Климчук, 61), Гусол (Салабай, 86).

Олександрія: Долгий, Ндіка, Боль, Кампуш, Скорко, Ващенко (Смирний, 73), Мішньов (Шостак, 73), Булеца (Фернандо, 64), Цара, Кастільйо (Кулаков, 64), Козак.

Попередження: Ррапай, 40, Оєвусі, 54, Козік, 56 – Скорко, 4, Ващенко, 62, Мишньов, 65, Фернандо, Козак, 66, Фернандо, 71.

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Колос – Олександрія.