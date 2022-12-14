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«Олександрія» оголосила про припинення співпраці з Гурою

Він тренував команду 1,5 року
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14 грудня 17:37
«Олександрія» оголосила про припинення співпраці з Гурою

«Олександрія» через свій сайт оголосила про звільнення головного тренера Юрія Гури.

Контракт був розірваний за обопільною згодою. Про причини не повідомляється.

За інформацією ЗМІ Гура не виконав завдання команди на першу частину сезону. «Олександрія» не фінішувала в топ-3.

На даний момент клуб йде 5-м в таблиці УПЛ.

На цю посаду можуть призначити Руслана Ротаня.

Андрій Усмонов
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Олександрія Юрій Гура

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