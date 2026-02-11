Сергій Разумовський

Олександрія офіційно повідомила про досягнення домовленості з швейцарським клубом Івердон стосовно оренди талановитого півзахисника Мауро Даніела Родрігеша Тейшейри. Згідно з умовами контракту, футболіст перейде до української команди на правах оренди до 30 червня 2026 року, а клуб із Кіровоградщини матиме можливість викупити гравця після завершення строку оренди. Про це детально йдеться у повідомленні пресслужби Олександрії.

Мауро Даніел Родрігеш Тейшейра народився у квітні 2001 року на португальському острові Мадейра, у місті Фуншал, звідки розпочав свої перші кроки у футболі. Своїм талантом він досить швидко привернув увагу місцевих тренерів, що дозволило хлопцеві потрапити до молодіжної академії одного із португальських клубів. Тут Мауро досконало відшліфував свої технічні здібності та навчився тонко відчувати гру, чим заклав фундамент для подальшого прогресу й переходу на професійний рівень.

Особливо значущою частиною його становлення став період у структурі одного з відомих швейцарських клубів — Сьон, де футболіст пройшов повний шлях від юнацьких команд до основного складу. Це дозволило йому отримати цінний ігровий досвід та навчитися пристосовуватися до різних тренерських стилів і схем гри. У 2022 році Мауро перейшов до складу Івердона, який виступає у швейцарській Челлендж-лізі. За трансфер футболіста було виплачено 300 тисяч євро, і з тих пір він регулярно виходив на поле, проявляючи стабільність та універсалізм.

На міжнародній арені Мауро Родрігеш Тейшейра захищає кольори національної збірної Гвінеї-Бісау, що ще раз підтверджує його високий рівень. У поточному сезоні гравець продемонстрував продуктивність, провівши 22 поєдинки у складі Івердона, відзначившись чотирма голами і однією гольовою передачею на свій рахунок. Якщо враховувати увесь період після переходу з Сьйона у 2022 році, то футболіст вже провів 112 матчів за Івердон, у яких забив 13 м’ячів та віддав 9 результативних передач. Завдяки своєму досвіду та багатофункціональності Мауро може стати цінним підсиленням для Олександрії у боротьбі за високі місця в українському чемпіонаті.

