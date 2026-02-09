Олександрія підписала нападника Шерифа
Гравець долучився до клубу в якості вільного агента
14 хвилин тому
Папа Ндіага Яде/фото: ФК Олександрія
Олександрія офіційно оголосила про підписання контракту з мавританським нападником Папа Ндіага Яде. 26-річний футболіст є випускником відомої академії Génération Foot і більшу частину своєї кар'єри провів у Франції, захищаючи кольори клубів Мец, Труа та Кевії.
Останні два сезони Ндіага Яде виступав за молдавський Шериф, демонструючи стабільну результативність.
Перехід в Олександрії відбувся на правах вільного агента, і форвард підписав контракт із клубом до літа 2028 року.
Цього сезону він провів 20 матчів, забив шість м'ячів і зробив три результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Олександрія близька до підписання українця з німецького чемпіонату.
Поділитись